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軟體業者評測：超微的AI晶片未來可匹敵輝達

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
MosaicML認為，超微的AI晶片未來能趕上輝達。路透
MosaicML認為，超微的AI晶片未來能趕上輝達。路透

根據人工智慧（AI）軟體業者MosaicML的最新評測報告，超微（AMD）AI晶片目前的效能約是輝達（Nvidia）產品的80%，但未來有望迎頭趕上。

路透報導，輝達支配了強大AI晶片的市場，這類晶片驅動了聊天機器人ChatGPT等AI服務，在近幾個月席捲科技產業。AI熱潮刺激輝達的市值衝破1兆美元，也使其晶片產品供不應求，輝達說，正試圖解決這項問題。在此同時，科技業者正找尋替代品，寄望超微能成為輝達有力的對手。這促使MosaicML評比了超微和輝達的AI晶片。

MosaicML檢視了超微的MI250和輝達的A100，這兩款晶片雖是兩家大廠當前旗艦晶片的上一代，但需求仍相當火熱。MosaicML發現，MI250能達到A100的八成效能，主因是超微去年底發布了軟體更新，以及Meta Platforms支援開發的新版開源軟體PyTorch也在今年3月發表。

受Meta支持的開源軟體PyTorch也在3月發布新版本。

MosaicML科技長湯漢林（Hanlin Tang）認為，超微如果按目前進度進行後續的軟體更新，未來可望讓MI250的效能與A100平起平坐。

湯漢林表示：「就多數（機器學習）的晶片業者來說，軟體是最大罩門。超微以往的強項就是軟體層面。」他補充說，MosaicML這次的研究並未收受超微的資金。

湯漢林指出，MosaicML採用自家的工具、PyTorch及超微的軟體來訓練大型語言模型，也不必更動這些軟體的程式碼庫。他說，若開發商能用合適的價格採購超微晶片，「可以今日就採用這些晶片，因為它們與輝達的產品可以相互替換。」

機器學習 ChatGPT 輝達 晶片 超微

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