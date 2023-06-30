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高通膨增加生活成本！消費者被迫砍開銷 「這些支出」成拋棄首選

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
高通膨推升生活費已成全球現象，英國的「生活成本危機」尤其讓民眾苦不堪言。圖為英國人去年上街抗議生活費高漲的檔案照。圖／歐新社
高通膨推升生活費已成全球現象，英國的「生活成本危機」尤其讓民眾苦不堪言。圖為英國人去年上街抗議生活費高漲的檔案照。圖／歐新社

通膨推升生活費已成全球現象，英國的「生活成本危機」尤其讓民眾苦不堪言，甚至有英國網友苦笑說，飢寒已讓自己起「盜」心，意指當「海盜」看免費串流影片。

MarketWatch報導，英國5月通膨年增率達8.7%，幾乎是美國通膨率的兩倍。英國央行官員Jonathan Haskel上月在華府發表演說時，一語道盡英國消費大眾此刻的困境。他說：「英國的勞動市場像美國一樣緊繃，能源市場像歐洲一般吃緊。」不僅如此，英國食物價格也狂漲，加重民眾痛苦。

許多英國網友上Reddit社群媒體平台抒發自己對現況的無奈，有個討論串專門討論「生活成本危機下，你會放棄什麼？」，引起熱烈迴響，最新統計回應已超過1,700則。

許多回應顯得相當悲觀，彷彿人生已了無生趣。有人說，他放棄「所有的希望」。另一人說：「（放棄）買房子，甭想退休了，甚至放棄早晨起床的意志。」

另一個不斷被提出的選擇，是放棄「串流服務」，所以Netflix和迪士尼得當心了。一名Reddit用戶寫道：「我的串流服務，我現在是個海盜。」

外帶食物也入選眾多英國人大砍支出的清單。飲酒開銷也省下了。這對習慣與三五好友上酒吧喝一杯的英國人而言，可謂很大的犧牲。

價格昂貴的奶油品牌Lurpak，也被許多人提及。

許多英國人也表示，放棄健身房會員資格。

還有一些人採取更激烈的行動：北漂。多人表示將往北遷徙，不論是遷往英格蘭北部或蘇格蘭；甚至有人表示，將自我放逐到中東。

隨著英國央行卯起勁來升息抗通膨，今年來英鎊兌美元匯價已升值4%。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英國 通膨

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