鴻海錢進北越 77億元投資兩個新廠已獲准

路透引述當地主管機關報導，全球最大電子代工廠鴻海（2317）已經獲准在越南廣寧省投資兩座新廠，投資額共2.46億美元（約台幣77億元）。

根據廣寧省政府官網的貼文，由鴻海子公司Foxconn Singapore出面投資的兩個新項目，FECV鴻海廣寧廠和EMMV鴻海廣寧廠，都已拿到投資許可。最新消息將使鴻海去年誓言投資越南的總金額，提高到至少6.46億美元，包括3億美元投資北江省廣洲工業園區的新廠。

鴻海未立即回覆置評要求。

FECV鴻海廣寧廠將斥資2億美元興建，自2025年1月開始生產和組裝電動車用的電子零組件、充電器和控制器。EMMV鴻海廣寧廠的興建大概要花4,600萬元，預計2024年10月開始營運，將生產IT產品的零組件。兩座廠都位於距離河內138公里的宋奎工業園區內，預計可創造大約1,900個工作機會。

已進軍越南近20年的鴻海，也計劃在中部的義未省設新廠。地方政府上月說，初期投資1億美元。