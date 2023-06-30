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越戰後「永久性失眠」！ 越南老翁60多年來沒睡過覺

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
越南80歲男子泰玉自稱年輕時經歷了一場嚴重發燒，此後導致他60年來沒闔眼入睡過。圖截自YouTube
越南80歲男子泰玉自稱年輕時經歷了一場嚴重發燒，此後導致他60年來沒闔眼入睡過。圖截自YouTube

越南一名80歲男子自稱年輕時經歷了一場嚴重發燒，此後導致他60年來沒入睡過。

timesnownews報導，越南80歲男子泰玉（Thái Ngọc）自1952年以來就沒有閉眼睡著過，他的家人、朋友和鄰居都表示從未見過泰玉睡覺。據了解，幾名醫療專業人員已檢查過他的狀況，但沒有人能夠證明泰玉是否曾經睡覺過。

報導指出，泰玉似乎罹患永久性失眠症，但他從來沒有因為缺乏適當休息而產生任何生理或健康上的影響。

美國旅遊YouTuber「德魯賓斯奇」（Drew Binsky）親自前往越南探訪泰玉的日常生活起居，並將泰玉形容為「超人」。

泰玉向德魯賓斯奇說，他已經不記得上次闔眼睡覺是何時，醒著的時間幾乎都在工作，白天務農、晚上釀酒，攝取綠茶和米酒是他大部分精力來源。

德魯賓斯奇聲稱，泰玉無法入睡可能是1955年至1975年在越戰中經歷創傷後壓力症候群（PTSD）。

德魯賓斯奇為了驗證，便與泰玉一起過夜，發現泰玉會在半夜4時左右躺下試圖睡覺，但始終無法入睡。

對此，有網友表示，泰玉應該是這地球上有史以來生活時間最長的人。也有網友讚嘆，能在不睡覺的情況下正常工作，實在太神奇。

影片連結: https://youtu.be/EDx1JvPEtxs

越南

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