日圓兌美元貶破145！11月來首見 逼近當局去年干預水準

日圓兌美元匯價自去年11月以來首見跌破145，逼近去年引發日本政府出手干預的水準。

美國和日本的貨幣政策日益分化，日圓兌美元一度下跌0.2%到145.07，創近8個月新低。日本政府官員之前己經警告，正關注外匯市場，如果日圓過度貶值，將採取適當措施。

去年，日圓兌美元在跌向146時引發日本政府出手干預，官員在那之前曾一再發聲警告。

日本央行的寬鬆貨幣政策與聯準會鷹派立場之間的反差日益擴大，日圓持續承壓。一些分析師認為145對日本政府官員來說是重要關卡。全球殖利率大幅上升對其他貨幣有利，日本卻仍是負利率。

但日本決策者和商界領袖㒩乎比去年樂觀許多，說明日圓在他們眼裡只是暫時疲軟。

日財務大臣鈴木俊一周四重申，「匯率穩定波動並反映基本面很重要。近來匯市出現刻烈的單邊波動」，必要時不排除任何選項。日本外匯事務最高官員神田真人先前也表示，當局對於都將作出適當反應。