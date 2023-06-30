陸電動車需求疲軟 鋰、鈷價腰斬 有助電動車降價普及

日經報導，中國大陸電動車市場的需求放緩，使得電動車用金屬的價格也跟著下跌，相較於去年秋天的近期峰值，鋰價幾乎腰斬。由於礦商計劃擴產，鈷和鎳的價格預計一段時間內都將維持疲軟。部分專家預測，電動車可能因此降價，並進一步普及化。

根據Argus Media的數據，4月中下旬，作為鋰基準價的碳酸鋰平均售價為每噸人民幣177,500元（24,500美元），大約19個月來最低，比2022年11月創下的2016年以來最高價格大減69%。鋰價在生產商減產時再次飆高，但6月趨於平穩。周二來到31萬元，較11月峰值下跌45%。

作為國際基準的歐洲鈷現貨價周二跌到每磅15.25美元，是2020年8月以來最低，比起2022年5月峰值慘跌62%。倫敦金屬交易所三個月期鎳期貨周一收在每噸20,305美元，較2022年3月的歷史高點暴跌63%。

全球轉向減少碳排的預期需求推動上述趨勢。電池級金屬價格從2021年開始上漲，隔年達到歷史高峰。2022年，中國大陸的新能源車產量增加一倍，促使電池材料製造商紛紛採購金屬。但礦山的產量無法滿足需求。供應限制導致價格上漲。

當中國大陸的新能源車產量開始下滑，有個轉折點出現。中國國家統計局的數據顯示，自2022年9月到2023年的前兩個月，新能源車產量較一年前放緩。去年，新能源車的產量增加一倍，但今年1到5月僅較去年同期增加37%。

中國大陸的電動車補貼去年底到期，導致需求放緩。而不用鈷或鎳的電動車磷酸鐵鋰電池普及也有助於降價。

北京政府正為新能源車提供稅務減免，但專家認為對需求的影響短暫且微弱。

電池的金屬價格下降將有助電動車普及。由於電池占電動車生產成本的三分之一，降價影響很大。

與此同時，鋰的長期需求預計會猛增。如果2025年溫室氣體淨零排放的目標得以實現，IEA預計，鋰的需求將激增至 2021年水平的13 倍左右。屆時鈷價將上漲兩倍，鎳價漲一倍。