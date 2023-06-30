快訊

12星座「提升下半年財運」必做之事！射手該記帳了、處女財運全靠關鍵二字

00713配息「收益平準金佔74％」 網傻眼：不如買傳統的0050

深夜發千字文！吳慷仁撇「W男星」提5疑點喊：不原諒！

美荷對中國晶片業再出連環拳 這回可能擴及新舊款DUV

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國和荷蘭今夏準備進一步限制中國對陸銷售晶片製造設備。圖為艾司摩爾（ASML）的生產線。路透
美國和荷蘭今夏準備進一步限制中國對陸銷售晶片製造設備。圖為艾司摩爾（ASML）的生產線。路透

美國荷蘭今夏準備對中國大陸晶片製造商使出「連環拳」，進一步限制對陸銷售晶片製造設備，而美國甚至可能阻止把用於成熟製程、較舊型的DUV深紫外光微影設備賣給包括中芯在內的六座晶圓廠。這是美、荷持續努力，防範本國技術被用於強化大陸軍方實力的措施一環。

路透報導，雖然荷蘭計劃限制半導體設備製造龍頭艾司摩爾（ASML）等業者將特定設備賣給大陸，但美國預期會進一步利用其長遠的影響力，讓特定大陸晶圓業者無法取得更多的荷蘭半導體設備。

美國已在去年10月實施出口禁令，以國安為由，限制科林研發、應用材料等美國設備廠把美國晶片製造工具賣給大陸，並且遊說其他擁有重要供應商的國家採取類似措施。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇痛批此舉，直指美國是「蓄意封殺、束縛陸企，強迫產業遷移並推動脫鉤」，他說，中國將「密切關注情勢發展並堅決捍衛自身利益」。

日本也將從7月23日起限制23種半導體製造設備的出口。日本擁有Nikon、東京威力科創等晶片設備製造商。

荷蘭政府計劃在周五（30日）宣布新規定，要求ASML頂規的DUV設備出口需取得許可證。至於ASML最精密的機台EUV極紫外光微影設備早已受到限制，已經不再出口至大陸。

ASML在3月時表示，預期這項荷蘭規定將影響該公司TWINSCAN NXT：2000i與更多精密的機台。

不過，ASML較舊型的DUV機台，像是 TWINSCAN NXT：1980Di，也可能遭美限制出口給六家大陸業者。根據知情人士透露，預料在美國新的規定中，將允許美國把對外國設備的限制範圍涵蓋至甚至只擁有很小比率的美國零件的設備。

消息人士說，荷蘭新的規定將不會立即生效，一名人士說，預期9月才會生效。

至於美國計劃中的新規定，消息人士透露，可能會在7月底公布，將要求要把設備出口給六座晶圓廠，包括一座由大陸晶圓龍頭中芯集團營運的晶圓廠。但該名人士表示，對這些晶圓廠設備出口的許可申請可能會遭拒絕。

這套美國規定預期會適用於ASML，原因是其系統含有美國的零組件。

美國在核准法規之前修改計畫並不常見，因此上述時程與限制都可能調整。

消息人士說，預期美國也會在7月對去年10月頒布的規定進行更新調整。

路透說，除了ASML可能受荷蘭新規定影響外，包括薄膜沉積設備業者ASM International也會受影響，但其發言人不願對路透30日的報導置評。

美國 荷蘭 半導體

延伸閱讀

台積美國廠量產 有變數

白宮擬擴大管制AI晶片銷陸 輝達：美產業恐永久失去機會

美祭先進製程設備出口管制 陸廠硬起來…出招回擊

台積電蓋美新廠 供應鏈總動員

相關新聞

銀行通過壓力測試 道指漲270點

道瓊工業平均指數收漲，因大型銀行股在通過Fed年度壓力測試後上漲，而GDP數據的上修緩解了華爾街對經濟衰退的一些擔憂。

日圓軟趴趴…下探146價位

美、歐、英三大央行28日都說將升息，只有日本銀行（央行）未鬆口要緊縮貨幣政策，與其他先進央行的政策分歧擴大，日圓兌美元2...

H&M財報 看見兩亮點

瑞典「快時尚」服飾零售商H&M表示，庫存消化終於見到進展、削減成本措施開始見效，加上歐洲天氣暖和帶旺夏季新裝銷售，第2季...

標普指數收高 銀行股反彈 蓋過強勁數據推高升息押注

美國股市道瓊工業指數和標普500指數周四小漲，而那斯達克100指數疲軟，在主要銀行通過美國聯準會年度壓力測試後，銀行股反...

Lordstown申請破產保護 電動車市場開始大洗牌

美國電動車新創公司Lordstown Motors本周申請破產保護，並控告蘋果iPhone製造商富士康。Lordstown Motors聲稱富士康的「欺詐行為以及刻意且持續不履行其商業和財務承諾」，導致該電動車公司的「實質損失」。富士康則反駁，並表示Lordstown不斷試圖誤導大眾，不願按照條款履行雙方之間的投資協議。

東京中古屋 行情飆漲

在外國投資客追捧下，如今東京都心的中古屋售價動輒超過1億日圓（69.5萬美元）。這些湧入的需求也導致這些坐落於精華地段的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦