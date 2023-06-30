台積電ADR小跌作收 較台股溢價率為9.17%
台股ADR周四（29日）收跌，大多收跌，台積電ADR收盤下跌約0.3%，換算為台幣為每股625.52元，較台北交易股票溢價率為9.17%。
道瓊工業指數29日收盤上漲269.76點或0.80%，以34,122.42點作收；標準普爾500指數上揚19.58點或0.45%，收4,396.44點；科技股那斯達克指數微跌0.42點近乎持平，收13,591.33點。
費城半導體指數上漲4.69點或0.13%，收3,614.18點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 132.39 -0.93 122.50 8.07
中華電 CHT 117.63 -0.58 117.50 0.11
台積電 TSM 625.52 -0.28 573.00 9.17
聯電 UMC 48.79 +0.00 48.50 -0.60
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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