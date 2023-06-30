台積電ADR小跌作收 較台股溢價率為9.17%

美國電動車新創公司Lordstown Motors本周申請破產保護，並控告蘋果iPhone製造商富士康。Lordstown Motors聲稱富士康的「欺詐行為以及刻意且持續不履行其商業和財務承諾」，導致該電動車公司的「實質損失」。富士康則反駁，並表示Lordstown不斷試圖誤導大眾，不願按照條款履行雙方之間的投資協議。

2023-06-30 07:00