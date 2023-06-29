帶我去太空！ 維珍銀河首趟太空商業飛行將出發

維珍銀河公司（Virgin Galactic）今天終於將展開期盼已久的太空商業飛行，對這家於2004年由英國億萬富豪布蘭森創立的公司來說，不啻是一個重大的里程碑。

法新社報導，維珍銀河首批付費乘客是3名來自義大利空軍和義大利國家研究院（National ResearchCouncil of Italy）的組員，第4位乘員則是維珍銀河的太空人教練。

維珍銀河在聲明稿中說，這項名為「銀河01」（Galactic 01）的太空商業飛行任務，為時90分鐘，將從新墨西哥州美國太空港（Spaceport America）起飛，任務將包含多項次軌道（suborbital）科學實驗。

維珍銀河官網也將在格林威治時間15時（台北時間晚間23時）進行網路直播。

大約兩年前，布蘭森（Richard Branson）在維珍銀河首次人員滿載試飛中航向太空，似乎是開啟利潤豐厚的太空旅遊新時代。

但維珍銀河接下來卻面臨挫敗，包括一度遭美國聯邦航空總署（FAA）下令停飛，FAA發現布蘭森的太空航行偏離指定空域，且未依規定通報FAA。

之後，實驗室測試結果發現維珍銀河載具的某些物質未達強度的要求，機隊必須升級。

維珍銀河5月進行的試飛成功，替今天的商業飛行任務鋪路。

維珍銀河採用一架「母艦」大型運輸機從傳統跑道上起飛，到達一定高度後釋出火箭動力飛機，以近3馬赫（Mach 3）的速度進入太空後，再滑翔返回地球。

乘客在太空飛機的機艙內，將體驗幾分鐘的失重狀態，並從海拔80公里上的高空，一窺地球的樣貌。

參加今天飛行任務的人員，包括義大利空軍的維拉第上校（Walter Villadei）和藍多夫中校（AngeloLandolf）以及義大利國家研究院的卡魯齊（PantaleoneCarlucci），以及維珍銀河的班奈特（ColinBennett）。

另外，還包括「母艦」和太空飛機上的各兩位駕駛。

這些組員將進行13項受到監督的自主實驗，並透過他們的裝束和機艙內的感測器收集資料。

實驗項目包括測量過去鮮少研究的大氣中間層（mesosphere）的輻射水準，以及特定液體和固體在微重力狀態下的混合。

維珍銀河已售出約800張太空旅行機票，2005年至2014年共售出600張，每張20萬至25萬美元（約新台幣618萬至774萬元），之後又售出200張，每張售價為45萬美元。

維珍銀河在「次軌道」太空旅遊領域與億萬富翁貝佐斯（Jeff Bezos）的藍源（Blue Origin）公司相互競爭，後者已將32人送入太空。

但藍源的火箭在2022年9月一次無人駕駛事故後已遭停飛，藍源今年3月承諾將很快恢復太空飛行。

維珍銀河6月15日宣布，6月底完成預定的研究飛行後，將從8月起展開每月一次飛往太空邊際的航班，供持票者體驗。