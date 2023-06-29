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日圓又跳水逼近去年阻貶價位 但這回日本恐不出手干預

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
日圓如今已逼近去年東京當局進場干預的水準，但專家認為，日本政府這次可能採取觀望態度。路透
日圓如今已逼近去年東京當局進場干預的水準，但專家認為，日本政府這次可能採取觀望態度。路透

日圓匯價屢創今年來最低，如今已逼近去年東京當局進場阻貶的水準，但專家認為，日本政府這次可能採取觀望態度。美銀分析師則說，若美國聯準會（Fed）明年都沒降息，日圓匯價可能貶到160日圓兌1美元。

根據彭博資訊報價，日圓兌美元匯價29日一度貶至144.70日圓。日本政府和日本銀行（央行）在日圓去年9月貶破145日圓後，透過購買日圓來干預匯市，是24年來首見。

不過，華爾街日報報導，分析師表示，今年的不同之處在於，日本正全力從新冠疫情的衝擊中復甦，準備利用日圓疲軟的時機獲益。

法國巴黎銀行經濟學家河野龍太郎說：「由於今年日本重啟經濟已取得進展，汽車業的供應瓶頸也有所緩解，日本可望透過入境旅客消費和商品出口，比去年更能感受到日圓貶值帶來的益處。」

日圓疲軟的主要原因是美日之間利差巨大。日銀總裁植田和男28日卻說，日銀還不具足夠的信心改變超寬鬆的貨幣政策，並主張日本的潛在通膨仍低於2%目標。Fed總裁鮑爾同日表示，可能繼續升息。

美國銀行策略師山田修輔和德瓦利爾等人指出，若Fed到明年都沒有降息，受利差影響的日圓可能貶到160日圓價位。雖然美銀預計Fed將在明年5月開始降息，但美國通膨放緩和貨幣寬鬆時機仍有很大的不確定性。美銀還下修了日圓預估，認為今年第3季日圓會貶到147日圓，第4季則貶至145日圓。

日本 Fed 美國 日圓 匯率

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