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航運貨櫃大亂？加西碼頭工人擬7月1日罷工 溫哥華港剉著等

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
加拿大西岸碼頭工人準備7月1日發動罷工，恐癱瘓溫哥華等港口的作業。法新社
加拿大西岸碼頭工人準備7月1日發動罷工，恐癱瘓溫哥華等港口的作業。法新社

美西港口勞資糾紛爭議半個月前才和平落幕，加拿大碼頭工會卻宣布預定7月1日罷工

彭博資訊報導，代表加拿大西岸港口約7,200名碼頭工人的國際碼頭和倉庫工會（ILWU Canada）的加拿大工會表示，工會成員計劃7月1日發動罷工。他們和雇主的新合約談判已破局。

加拿大ILWU在28日於網站上發布聲明表示，在談判桌上已沒有選項，成員「都準備好周六早上8點放下手邊工作，進行罷工」。

ILWU與代表49家海運公司與碼頭營運商的卑詩省海事雇主協會（BCMEA），從今年2月就開始磋商新的勞動合約，舊約3月31日到期。卑詩省的港口一旦上演罷工，溫哥華港首當其衝。根據溫哥華弗雷澤港務局（VFPA）的數據，加拿大約90%的貨物貿易都會行經溫哥華港。

加拿大ILWU表示，他們的目標是保障工作，但代表資方的BCMEA要求他們做出重大讓步。

BCMEA表示，希望在這繁忙的夏季，所有船隻都能正常運行，但不清楚此時ILWU是否能提供服務。

雙方預定29日進行另一輪談判。

加拿大 碼頭 罷工

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