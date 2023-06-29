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人口紅利、供應鏈重組 印度股市紅不讓

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
根據數據顯示，印度股市總價已經達到3.5兆美金，更超越英、法兩國，僅次於美、中、日三國。（網路截圖）
根據數據顯示，印度股市總價已經達到3.5兆美金，更超越英、法兩國，僅次於美、中、日三國。（網路截圖）

印度股市創歷史新高，成為全球第四大股票市場！根據數據顯示，印度股市總價已經達到3.5兆美金，更超越英、法兩國，僅次於美、中、日三國。學界分析原因時指出，該國城市中產階級人士可支配所得不斷上升，帶動國內投資，加上全球供應鏈轉移等因素。

印度股市創新高

CNN》報導，印度股市蓬勃發展，印度前30大的公司股價都在過去三個月內飆升10%以上，更擺脫了俄烏戰爭造成的陰影。總體經濟學家梅塔指出，印度的強勁發展與歐洲的狀況行程鮮明的對比，俄烏戰爭導致歐洲通膨持續上升，更抑制了歐陸的投資與消費力度。

印度股市飆升的狀況，反映了該國經濟實力逐步上漲的狀況，如國際貨幣基金組織就預計印度今年GDP將增長5.9%，優於所有新興與已發展的經濟體。同時印度今年成為人口最多的國家，也代表著巨大的勞動力與消費能力。

倫敦經濟學院國際發展副教授卡爾，印度城市的中產階級可支配所得不斷提高，帶動國內的消費動能，如有錢人可以購買奢侈品、出國度假；中產階級則會購買摩托車或汽車。

僚主義成挑戰

印度總理莫迪也致力於吸引更多國外投資，如日前拜會美國總統拜登，盼能加強貿易、國防與技術的合作，在五月份也在澳洲舉行類似的會議。結果顯示，投資者相當樂意把資金投注於印度市場，數據顯示，去年印度上市公司通過IPO和其他股票發行籌集了 187 億美元，超過英國、日本。

CNBC》報導，高盛執行長所羅門說，印度經濟預計未來三年的成長都會超過6%，尤其目前全球供應鏈重組，印度機會愈來愈大，但該國的官僚主義相當嚴重，恐成為勸阻投資者擴大的原因。

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