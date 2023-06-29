快訊

全是烏龍？板橋私幼餵藥案 新北檢：報告出爐巴比妥47種毒物均未檢出

獨╱避火車對撞！市府將拿北農董、總 農委會可望取3席常董

禁塑令擴大！8月1日起 超商等8大類管制對象不得提供免洗餐具

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日經：台積電和供應商將加派數百員工協助美國廠趕工

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
由於勞力短缺等因素，亞利桑那廠的工程已落後進度，台積電也已承認，建廠成本超出預期。路透
由於勞力短缺等因素，亞利桑那廠的工程已落後進度，台積電也已承認，建廠成本超出預期。路透

日經新聞引述知情人士報導，台積電（2330）和其供應商計劃加派數百名員工前往亞利桑那州，加速在當地晶圓廠的工程進度。

由於勞力短缺等因素，亞利桑那廠的工程已落後進度，台積電也已承認，建廠成本超出預期。

三位供應鏈主管向日經透露，台積電和其供應商正向美國政府爭取協助申請非移民簽證，希望最快在7月派遣逾500名有經驗的員工至當地，加快無塵室設施、管線安裝和其他設備的工程進度。

這幾位主管說，加派人手的主要目的是「提高工作效率並趕上落後的進度」。這次前往美國的員工包括合約技術員和具備無塵室設置、管線安裝、晶圓廠機械和電氣系統等專業領域經驗的員工。

其中一位主管告訴日經，美國缺乏有關晶圓建造方面的經驗豐富的勞工，很多人對建造的要求不熟悉，導致裝設工作多次延遲。

台積電方面則向日經證實，他們正處於「關鍵階段，在精密的設施中處理先進且複雜的設備」，因此正調派有經驗的專業人員往亞利桑那。台積電表示，派遣的人數尚未確定，但強調這個特別任務團隊只會當地停留一段時間，不會影響目前在當地12,000名工作者或是台積電在美國的招聘計畫。

供應鏈主管透露，美國晶圓廠的建築工人效率不如台灣，薪資卻比台灣高出「數倍」。台積電和其供應商已經加派監工來監督並促進無塵室、水電系統的進度。

一位供應商坦言，對台灣的無塵室建商來說，在不熟悉的環境中和外籍建築工人溝通，要付出的考驗和代價都高。從台灣直接派遣有經驗的建築承包商和有合作過的工人，可以節省大量的時間和成本。

台積電 美國 主管

延伸閱讀

嘉市5所高中職與美國箴言高中簽雙聯學制 取雙文憑免出國

中東世仇有解？ 美做沙烏地、以色列調人

槍手攻擊美國駐沙烏地吉達領事館 釀2死

台積電美國廠徵才難原因曝！OpenAI 超敢給...年薪中位數破2,800萬

相關新聞

日經：台積電和供應商將加派數百員工協助美國廠趕工

日經新聞引述知情人士報導，台積電（2330）和其供應商計劃加派數百名員工前往亞利桑那州，加速在當地晶圓廠的工程進度。

人口紅利、供應鏈重組 印度股市紅不讓

印度股市創歷史新高，成為全球第四大股票市場！根據數據顯示，印度股市總價已經達到3.5兆美金，更超越英、法兩國，僅次於美、中、日三國。學界分析原因時指出，該國城市中產階級人士可支配所得不斷上升，帶動國內投資，加上全球供應鏈轉移等因素。

職涯十字路／應聘100間企業僅1間肯用 留日陸生不再吃香 想海歸就業也難

中國大陸每5名大學生有1人畢業即失業，如今大批留日學生海歸路艱難，然而想要在日本就業卻也不容易，發現中文人才不再吃香，變化都在這2、3年發生。...

波克夏砸逾1億美元再加碼西方石油 持股已達25%

波克夏公司（Berkshire Hathaway）周三公告繼續加碼西方石油公司（Occidental Petroleum...

俄軍插手央行 著眼戰場金流

俄羅斯總統普亭在發動侵略烏克蘭的「特別軍事行動」後，日益讓俄國經濟也隨之進入「戰爭模式」，就連俄羅斯央行也介入主導戰場的金融業務，任命軍官貝洛夫（Sergey Belov）成為央行副總裁。

美打時間牌 全方位圍堵大陸

5月8日，美國駐中國大使伯恩斯與大陸外交部長秦剛在北京碰頭，這是大陸間諜氣球在美國蒙大拿州上空被擊落之後，雙方重要官員首次會面。儘管中方嚴詞指控美國，但有對話總比冷漠要好。兩天後美國國安顧問蘇利文與大陸國務委員王毅在維也納做了長時間對話；儘管兩人並未對飲茅台，但也沒有因為台灣而互相叫罵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦