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波克夏砸逾1億美元再加碼西方石油 持股已達25%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
波克夏最早在去年開始買進西方石油，大約是俄羅斯入侵烏克蘭、油價上漲之際。美聯社
波克夏最早在去年開始買進西方石油，大約是俄羅斯入侵烏克蘭、油價上漲之際。美聯社

波克夏公司（Berkshire Hathaway）周三公告繼續加碼西方石油公司（Occidental Petroleum），持股比率提高至25％以上。

「股神」巴菲特旗下的波克夏申報說，6月26日至6月28日間以約1億2,210萬美元的價格買進西方石油214萬股。

波克夏上次加碼西方石油是在5月30日，買進大約466萬股 。

波克夏最早在去年開始買進西方石油，大約是俄羅斯入侵烏克蘭、油價上漲之際。

此外，波克夏最近也持有西方石油價值約95億美元可享8%股息的優先股，另有價值50億美元、可以每股59.62美元買進的認股權證。

波克夏當初為協助西方石油併購 Anadarko Petroleum ，2019年買進西方石油這些優先股和認股權證。

巴菲特5月6日在波克夏股東大會上，盛讚西方石油的管理和事業，但他也強調，波克夏並未打算收購該公司。

巴菲特說：「我們不會買下控股權，我們已經有合適的管理層在經營這家公司了。」

波克夏 巴菲特 油價

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