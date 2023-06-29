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輝達警告 若美國禁止AI出口中國 將永久喪失龐大商機

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，美國若對陸加緊實施AI晶片出口限制，輝達財務表現上不會立即受到重大影響。路透
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，美國若對陸加緊實施AI晶片出口限制，輝達財務表現上不會立即受到重大影響。路透

美國打算對中國大陸出售人工智慧（AI）晶片實施新的限制，可能讓美國半導體業付出龐大的長期代價，這也將是美中關係又一倒退。

若再擴大出口管制，輝達和其他晶片製造商在未先取得許可之前，用於創建強大AI系統的晶片都不得運往大陸。輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，後果可能會非常嚴重。

她在一場網路研討會中說：「長期以來，禁止對中國銷售我們的（AI晶片）將導致美國產業永久失去在全世界數一數二市場的競爭和領導地位的機會，對我們未來的業務和財務表現產生影響。」

柯蕾絲表示，輝達採用AI晶片的資料中心事業大約有20%到25%的營收來自大陸，其中很多是不受美國限制影響的產品。她表示，若實施限制，輝達財務表現上不會立即受到重大影響，因為輝達的晶片全球各地都有很高的需求。

輝達股價周三收跌1.8%。華爾街日報早先報導，美國官員考慮加緊出口管制，擬透過限制出口晶片的運算能力，減緩AI晶片流向中國大陸。

彭博報導，目前還不清楚，接下來公告的新管制是否也包括延長發給南韓和台灣業者的一般許可證。去年10月，三星電子、SK海力士和台積電（2330）獲得一年豁免管制的寬限期，這些業者也請求白宮至少再延長一年。

美國 華爾街日報

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