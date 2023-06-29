油價勁揚逾2%因美原油庫存大減 金價跌至近四個月最低

國際油價周三（28日）大漲逾2%，因報告顯示美國原油庫存創兩個月來最大降幅，且降幅大於市場預期，蓋過了進一步升息可能減緩經濟成長並導致全球石油需求減少的擔憂；金價周三觸及近四個月來最低，因聯準會主席鮑爾重申鷹派立場，市場押注利率長時間維持高點。

油價大漲逾2%

布蘭特原油8月期貨上漲1.77美元，漲幅2.5%，結算價報每桶74.03美元；西德州原油8月期貨上漲1.86美元，漲幅2.8%，結算價報每桶69.56美元。

西德州原油創6月21日以來最高收盤價，布蘭特原油創6月26日以來最高收盤價。

美國能源資訊局（EIA）表示，截至6月23日當周，原油庫存驟降960萬桶，路透訪查分析師預測的降幅為180萬桶，去年同期的降幅為280萬桶。上周庫存降幅也大於2018-2022年五年內的平均降幅。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「整體來說，非常強勁的數據，與那些一直說市場供應過剩的人的觀點相悖。這份報告可能為（油價）帶來底部支撐。」

Tortoise的投資組合經理Matt Sallee表示：「儘管實物市場趨緊，但市場情緒此前壓低了油價」，「本周，我們得到了市場對實物庫存的合理反應。投資者可能正清醒過來，意識到原油市場相當緊俏。」

但投資人仍持謹慎態度，擔憂升息可能減緩經濟成長並減少石油需求。Phil Flynn說：「如果有人要給多頭潑冷水，那就是聯準會主席鮑爾。」

金價觸及近四個月來最低

現貨黃金價格28日收盤下跌0.33%，至每英兩1,907.32美元，此前觸及3月中以來最低；美國黃金期貨收低0.1%，結算價報每英兩1,922.20美元。

鮑爾在周三的發言中重申，大多數聯準會官員仍認為今年會再升息兩次，未排除在下次會議上採取進一步升息行動的可能性。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「儘管市場預期聯準會7月升息的可能性很大，但與黃金更相關的因素是，市場同時也在降低對未來一年可能降息次數的預期。」

白銀下跌0.3%，至每英兩22.81美元；白金下挫1.4%，報912.20美元，稍早觸及八個月最低；鈀金急挫3.7%，觸及1,248.06美元的四年半以來最低。