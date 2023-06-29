美國大銀行全部通過Fed年度壓力測試 盤後股價大漲

美國大型銀行周三順利通過聯準會（Fed）年度體質檢查，對剛從今年初震盪復原且面臨經濟前景不明的金融業投下信任的一票。

Fed「壓力測試」結果顯示，摩根大通、美國銀行、花旗集團、富國銀行、摩根士丹利和高盛在內的銀行有足夠的資本來因應嚴重的經濟衰退，也為這些大銀行實施庫藏股和配息開了綠燈。

接受測試的23家銀行都是資產在1,000億美元以上的大銀行。在Fed的嚴重衰退情境下，這些銀行料面臨總計5,410億美元的損失，但仍會持有比規定要求多出一倍的資本。

表現最好的是嘉信理財(Charles Schwab)和德意志銀行的美國業務，地區性銀行Citizens Financial Corp.和US Bancorp.則屬於表現較差的一類。

Fed負責金融監管的副主席巴爾（Michael Barr）發布新聞稿說，這結果展現銀行體系「強大且有韌性」，但他也強調，這只是衡量銀行體質的一個指標。

巴爾說：「我們應該對可能爆發的風險保持謙卑，並繼續努力確保銀行對一系列經濟情境、市場衝擊和其他壓力展現韌性。」

高盛在商業地產貸款方面的損失比率最高。在具有全球系統重要性的銀行中，道富銀行（State Street）公布的資本比率最高。

在Fed發布樂觀的銀行健檢成績後，各大銀行股票盤後交上漲，美銀和富國銀行均上漲約2%，摩根大通和嘉信理財均上漲超過1%，而花旗下跌0.5%。

Fed表示，5,410億美元的預計損失總額包括650億美元的商業地產損失，以及1,200億美元的信用卡損失。

這些大銀行如今可以將多餘的資本返還股東，但分析師預料由於經濟的不確定性和即將公布的新資本規則，今年配息會略低。

Fed檢查的是銀行截至2022年底的資產負債表，這表示周三公布的結果並未反映3月銀行業危機的後果，也沒有反映銀行在那之後為加強其財務狀況所做的努力。

Fed官員坦承，銀行表現相對較好，很大程度是因為測試情境實際上設想利率會迅速下降，讓大型銀行得以縮減目前在其資產負債表上的未實現損失，抵銷傳統的貸款損失。

該情境還設想美國經濟萎縮近8.75%，部分原因是商業地產資產價值驟降40%，失業率跳升至10%。

測試評估了銀行是否能將資本比率保持在4.5%的最低要求以上，此比率是衡量銀行吸收潛在損失的緩衝指標。

Fed說，23家銀行的平均資本比率為10.1%。去年為9.7%，當時Fed對34家銀行進行測試，測試情境較為寬鬆。