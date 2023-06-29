台積電ADR跌1.1% 較台北交易溢價9.3%
台積電ADR周三下跌1.1%，收在100.92美元，較台北交易股票（2330）溢價9.3%。費城半導體指數同日下跌0.9%。
美國晶片股下跌，抵銷其他科技股漲勢。輝達（Nvidia）收跌1.8%，帶給大盤最大拖累。據消息人士透露，美國官員考慮加緊一項出口管制規定，擬透過限制出口晶片的運算能力，減緩AI晶片流向中國大陸。
蘋果（Apple）和特斯拉（Tesla）股價上漲，帶動那斯達克綜合指數周三繼續走高，標普500指數和道瓊工業指數則收低。那斯達克綜合指數上漲36.08點，漲幅0.3%，收在13,591.75點。道瓊工業指數跌74.08點，跌幅0.2%，至33,852.66點；標普500指數跌1.55點，跌幅0.04%，至4,376.86點。
台灣加權股價指數周三上漲47.73點，收在16,935.63點，台積電漲0.4%收在574.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 133.70 -2.38 124.00 7.83
中華電 CHT 118.37 -0.37 121.50 -2.57
台積電 TSM 627.60 -1.14 574.00 9.34
聯電 UMC 48.82 -2.12 49.10 -0.58
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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