鮑爾在內美、歐、英三大央行總裁強調緊縮政策還要繼續

鑒於全球經濟和通膨在接連升息之下仍表現驚人韌性，美、歐、英三大央行總裁周三表示，他們還會繼續實施貨幣緊縮政策。

在歐洲央行年度論壇上，聯準會（Fed）主席鮑爾、歐洲央行總裁拉加德、英國央行總裁貝利均表示，他們有辦法遏制過高的通膨。

鮑爾說，「儘管貨幣政策具有限制性，但程度可能還不夠，持續時間也不夠長」。

大多數Fed官員預料今年將至少再升息兩次，鮑爾表示他不排除連續兩次會議升息的可能性。

拉加德則暗示， 歐洲央行下個月幾乎篤定升息，至於9月怎麼做，拉加德不願承諾。而英國央行總裁貝利周三表示，將繼續盡一切所能來將通膨控制在2%目標。英格蘭銀行本月意外升息50基點。

日本央行總裁植田和男是個另類，他強調央行維持利率不變的原因是國內基本通膨率仍然低於2%，不過如果央行有信心通膨率明年達到2%，也可能調整貨幣政策。

富國證券高級經濟學家Sam Bullard表示，「通膨變得越來越有僵固且難以克服。各國央行不得不緊縮政策，幅度超出之前的預期」。

鮑爾預料，核心個人消費支出（PCE）物價增幅要到2025年才會降至2%，他還表達了對通膨持續時間越長、牢不可拔風險越高的顧慮。

周五美國將公布PCE，經濟學家預料5月PCE年增幅將從前月的4.4%下降至3.8%。不過核心PCE料持穩於4.7%。

鮑爾和貝利都很關注本國就業市場的緊張局面，認為這既是經濟走強的來源，也是滋生通膨的源頭。

鮑爾坦承，Fed持續升息可能導致經濟衰退，但這不是他的基線預測。

其他央行總裁對此也同樣謹慎。貝利說，雖然英國央行目前預測經濟不會衰退，但「必須非常仔細留意」。

最終，央行行長們明確表示他們的首要目標是遏制通膨，經濟將因此步入艱難時期，亦再所不惜。