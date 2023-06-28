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美AI晶片對陸出口傳將祭新禁令 輝達和超微股價雙跌

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國商務部可能祭出新禁令，未事先獲得授權不得向中國大陸銷售AI晶片。輝達
美國商務部可能祭出新禁令，未事先獲得授權不得向中國大陸銷售AI晶片。輝達

華爾街日報周二稍晚報導，美國商務部可能進一步阻止在沒有事先獲得授權的情況下，向中國大陸銷售AI晶片。輝達（Nvidia）和超微（AMD）股價盤後雙雙應聲下跌3%，之前在正常交易時段分別上漲3.1%和2.7%，收在418.76美元和110.39美元。

知情人士透露，商務部可能最快下月初就會採行動，未先取得許可，不能出貨輝達和其他晶片製造商製造的晶片給中國大陸和其他有關國家的客戶。這是擴大去年10月宣布的出口管制措施最終規範的一部分。

商務部未立即回應置評請求。

繼去年禁令切斷中國大陸取得輝達和超微生產的最高階AI晶片後，此舉可能進一步削弱大陸發展AI技術的能力。

去年美國的禁令威脅到輝達4億美元的銷售，但該公司找到變通辦法，為中國大陸市場製造規格較低、可規避禁令的產品的A800， 取代被廣泛應用於資料中心進行AI運算的A100。但知情人士表示，商務部考慮的新限制將禁止沒有許可證逕行銷售A800。

美國政府也考慮限制向中國大陸AI公司出租雲端服務，這項服務被用來來規避美方的高階晶片出口禁令。

至於南韓和台灣晶片製造商的大陸廠，預料美國將允許繼續經營並擴大生產傳統晶片。

由於晶片製造商還在推動政府放棄或放鬆新限制，新禁令具體推出時間仍不確定。可能等到美國財長葉倫7月中旬訪陸行程結束之後。

商務部去年10月對高階半導體和晶片製造設備實施系列嚴格出口管制措施，但還沒有正式編纂成法條。自去年秋天以來，美國政府搜集受影響企業的意見，並與盟國進行談判，以便制定最終規則。

美國已經遊說荷蘭和日本加入其行列，限制製造高階晶片的各種高科技控制機台出口到中國大陸，並與其合作以統一受限產品清單。

美國 華爾街日報

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