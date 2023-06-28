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三星力追台積電 拚2025年量產2奈米 積極提高產能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
三星電子位於南韓京畿道水原市的總部。路透
三星電子位於南韓京畿道水原市的總部。路透

三星電子的晶圓代工事業正在增加產能與更先進的製程技術，目標從市場領導者台積電（2330）手中搶下市占。

三星電子27日在加州聖荷西一場簡報中表示，將在2025年前為手機零件引進2奈米製程。三星也將增加南韓平澤廠與德州泰勒廠的產能，強化晶圓代工部門。

三星正加緊追趕台積電，同時防範來自英特爾的新挑戰，因為英特爾也參戰晶圓代工市場。雖然晶片產業目前普遍遭遇手機與個人電腦零件需求疲軟的情況，但人工智慧（AI）熱潮已引發市場對先進處理器的興趣。

就像其他晶片業者，三星也在尋求讓製造業務在地緣上分散，目前，製造集中在東亞地區。三星在德州奧斯汀營運晶圓廠已約20年，新的泰勒廠預期今年完工。

拜登政府正尋求以500億美元獎勵扶植國內晶片生產。美國官員表示將提供獎勵金給外資晶圓業者在美國拓展業務。歐洲和日本也提撥資金，希望晶圓業者進駐本土。

台積電 美國 德州

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