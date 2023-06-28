拜習通話日期未定 彭博：葉倫下月訪陸

彭博資訊廿七日引述知情人士報導，美國財政部長葉倫計畫在七月初訪問北京，並和新任的中國大陸對口官員，國務院副總理何立峰首度進行雙邊高層經濟會談。

彭博社記者廿七日於例行記者會上就此詢問北京外交部發言人毛寧，得到回應：「中美就各層級的對話和交往保持著溝通，關於你提到的具體的訪問，建議向中方主管部門詢問和了解」。

據報導，美國總統拜登仍預定和大陸國家主席習近平通話，但日期迄未確定。

葉倫四月曾經表示，其北京行長久以來備受期待，但延後至「適當時間」。由於相關細節尚未正式宣布，因此討論此行目的及時機的前述消息人士並未具名。

另外，知悉內部審議的人士說，一項將由拜登政府發布、旨在規範並可能停止某些美國對大陸投資的行政命令，正接近完成，美國官員也正設法最快在七月底備妥該命令。

美國國務卿布林肯本月甫結束其中國行，當時他會晤中方對口官員，還簡短拜會習近平。葉倫如果成行，將會是繼布林肯後，第二位出訪北京的美國內閣官員。