美財長葉倫 傳7月訪中

彭博資訊27日引述知情人士報導，美國財政部長葉倫計劃7月初訪問北京，首度和新任的中國大陸對口官員進行高層經濟會談。但在此同時白宮也傳出正加緊腳步，希望最快7月底便能擬妥一項規範甚至停止某些對中國大陸投資的行政命令。

報導也稱，美國總統拜登仍預定和中國國家主席習近平通話，但日期迄未確定。拜登上周表示，他期待在近期內能與習近平會面。兩人上次會面是2022年9月G20峇里島峰會上。

葉倫4月曾表示，其北京行長久以來備受期待，但被延後至「適當時間」。倘若成行，葉倫將是美中關係在今年稍早轉壞後，第二位出訪北京的美國內閣官員。消息稱，葉倫將與大陸國務院副總理何立峰進行經濟會談。美國國務卿布林肯本月甫結束其中國大陸行，當時他會晤中方對口官員，還簡短拜會習近平。

針對葉倫計劃訪問中國大陸一事，大陸外交部發言人毛寧於27日於例行記者會上表示，中美就各層級的對話和交往保持著溝通。一位拜登政府官員指稱，葉倫的中國行還沒獲證實，前述行政命令亦尚未敲定，也還沒有發布的時間表。

葉倫4月在霍普金斯大學的一場演說中表示，美國會尋求捍衛並確保國安的政策，但並無意與中國大陸脫鉤，「我們尋求與中國建立健康的經濟關係」。亦即促進兩國成長和創新，依據國際規範行事，在經濟領域良性競爭。

不過報導也說，知悉內部審議的人士說，一項將由拜登政府發布、旨在規範並可能停止某些美國對中國大陸投資的行政命令，正接近完成，美國官員也正設法最快在7月底備妥該命令。

拜登團隊已花了將近兩年時間，研擬這項行政命令，主要限制美國投資人在半導體、人工智慧（AI）和量子運算等先進科技領域的投資。

這項草案的進度近幾周開始加快，目標是最快7月底能完成，不過熟悉內情人士表示，也可能會拖到8月。白宮早在5月的G7峰會上便已對盟國就此案進行簡報，各國普遍都給予支持。