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藍籌股找錢 轉向私人信貸
金融時報報導，阿波羅（Apollo）、KKR和黑石（Blackstone）等另類資產管理公司日益增加為藍籌股公司融資的機會，有別於過去主要放貸給較小或風險較高的公司，這是因為企業尋求新的資金來源，以協助抵消利率攀升和經濟放緩影響。
這些交易，包括本月與AT&T和PayPal宣布的兩項交易，凸顯出私人信貸行業能協助企業繞過傳統銀行和債券市場籌資，影響力正在擴大。
這種變化是私人信貸籌資狂潮下的自然產物，讓經理人有錢可以放貸。
此外，過去五年，大多數主要的私募股權基金都收購或投資了保險公司，吸進數千億美元的保費可進行投資。阿波羅的Athena累積了近2,600億美元的資本，約占阿波羅的近半資產。KKR在2021年買下Global Atlantic的多數股權，當時為該集團增加了900億美元的資產。Carlyle在2018年向AIG在2018年向AIG買下再保險公司Fortitude Re不到五分之一的股權，儘管去年達成減持協議，但Carlyle的資產增加大約500億美元。與此同時，黑石透過旗下保險解決方案部門代表Corebridge進行投資。
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