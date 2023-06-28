輝達結盟雲端數據分析商

雲端數據分析公司Snowflake正與繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）結盟，要讓從金融機構、醫療保健到零售產業的客戶能夠利用自己的數據建立AI模型。

兩家公司26日在Snowflake的2023高峰會上宣布合作夥伴關係。輝達執行長黃仁勳向路透表示：「在以往，要做小量的數據運算，你要把數據搬到電腦上。但當你有像是Snowflake在做的大量數據時，以及一堆專門的數據…對一家公司非常有價值的數據，你把運算搬到數據上。」

黃仁勳表示，在這樣的情況下，輝達「採取相當工程密集型」的行動，把用於訓練與運作生成式AI的NeMo平台嵌入Snowflake Data Cloud中。

雙方在合作之際，正值聊天機器人ChatGPT推動許多企業尋找自己的AI策略，也帶動輝達成為一家市值突破1兆美元的企業。

Snowflake董事長兼執行長斯魯特曼（Frank Slootman）表示：「這很重要。這是我們等了40年的最後一哩路。每個產業都加入了。他們過去會說軟體正在吃掉這個世界，現在，數據正在吃掉軟體。」他指的是數據在今日的重要性。

斯魯特曼表示，使用Snowflake管理數據的企業，現在能利用自己的數據來訓練新的AI模型，不會再冒著失去控制的風險取得業務優勢。

雙方並未透露合作的財務細節，但黃仁勳說，隨著愈來愈多客戶為AI作業使用運算，輝達將受惠。

黃仁勳說：「我們會賣出更多晶片，而我們擁有名為Nvidia AI Enterprise的AI作業系統，這套作業系統可讓我們的晶片用於處理AI。」輝達會向使用其Nvidia AI Enterprise軟體的客戶收費。