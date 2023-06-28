WEF：十大新興科技 掀革命浪潮

世界經濟論壇（WEF）26日發布「2023年十大新興科技報告」，評選出十項未來三到五年會對世界帶來正向影響的突破性技術，包含當前熱門的生成式人工智慧（AI），以及可彎曲的軟式電池、讓植物穿戴的感測器等新興科技。

一、生成式AI

ChatGpt掀起今年生成式AI的潮，這種科技不僅能產生文章、圖像、聲音，還有針對特定情況來設計藥物、建築、工程等應用方式，未來將在這些產業造成顛覆性革命。

二、可彎曲軟式電池

隨著愈來愈多可折疊的電子裝置出現，同樣能彎折的電池應運而生。到2027年，可彎曲軟式電池的市場規模料將達到2.4億美元。這種電池技術可應用於醫療穿戴裝置、生物醫學感測器、柔性顯示器、智慧手表。

三、永續航空燃料

這種再生燃料有助航空業在沒有電動飛機的情況下，在中短期內實現脫碳；航空業每年的二氧化碳排放量占全球碳排的2~3%。

四、專門設計的噬菌體

透過基因工程，科學家如今可以重新設計噬菌體來感染特定細菌，最終可用於治療與微生物相關的疾病，並消除食品供應鏈中的危險細菌。

五、可穿戴植物感測器

新一代的植物感測器，是體積小巧的非侵入性裝置，可裝在植物上，以持續監測溫度、濕度、水分、和營養水準，可望改善植物的健康，並提高產量。

六、空間體學

這項技術透過結合先進的成像技術和DNA定序的明確性，使科學家能在細胞分子的基礎上，觀察生物變化的過程，有助研究人員開發針對複雜疾病的新療法。

七、軟性神經電子學

這是腦機介面（BMI）的下個階段，用的是與生物更有相容性的材料，在減少用戶的侵入性體驗的同時，大腦和外部電腦仍能直接溝通。目前的BMI技術已用於治療癲癇患者、以電極連接神經系統的義肢。

八、改善心理健康的元宇宙

儘管實現元宇宙仍有很長一段路要走，但這個虛擬環境開啟了提供心理健康治療的新機會。元宇宙可以幫助治療心理疾病，疫情過後，產品研發者正在開始打造公共的虛擬空間來改善心理健康。

九、永續運算

研究人員正在研發多種技術以實現淨零能源的資料中心，包含散熱，或把過多的發熱用於室內保暖或工業用途的技術，以及提高能源使用效率。

十、AI輔助醫療

對全球醫療保健產業來說，基於AI的科技可幫助預測並更妥適應付未來的流行疾病或其他挑戰。