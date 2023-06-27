科技巨擘帶頭領漲 美股開盤四大指數齊揚

美國數項經濟數據報喜，緩和了美國聯準會（Fed）激烈升息造成經濟減速的憂慮，科技巨擘帶頭領漲下，美股四大指數早盤齊揚。

道瓊工業指數早盤上漲112點或0.33%；標普500指數和那斯達克指數各上揚0.4%和0.5%。費城半導體指數漲0.4%，台積電ADR上漲0.13%。

美國商務部公布，5月耐久財訂單增加0.7%，優於路透訪調預期的持平不變。另外，儘管房貸利率居高不下，5月新屋銷售增幅仍高於預期。而且6月美國消費者信心指數升至109.7，高於5月的102.5，並優於道瓊估計的104。

科技股表現出色，亞馬遜、特斯拉、輝達均上漲。Snowflake與輝達結盟，讓客戶用自家數據打造人工智慧（AI）模型，股價上揚2%。