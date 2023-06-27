快訊

第一屆500碗／441間小吃入選 彰化泉焢肉飯獲7碗奪冠

老四川創辦人猝逝家中 傳奇落幕相驗結果曝光

藍正龍、周幼婷驚爆結束9年婚姻 經紀人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鴻海在美電動車合作夥伴Lordstown Motors聲請破產 對鴻海提告

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
鴻海的美國電動車合作夥伴Lordstown Motors在無法解決與鴻海的投資紛爭後，在德拉瓦州法院聲請破產保護並對鴻海提出告訴。路透
鴻海的美國電動車合作夥伴Lordstown Motors在無法解決與鴻海的投資紛爭後，在德拉瓦州法院聲請破產保護並對鴻海提出告訴。路透

路透報導，台灣鴻海科技集團的美國電動車合作夥伴Lordstown Motors在無法解決與鴻海的投資紛爭後，在德拉瓦州法院聲請破產保護並將把公司出售，該公司也對鴻海提出告訴。

Lordstown Motors是以公司所在的俄亥俄州城鎮命名，在德拉瓦州法院聲請破產法11章保護令，同時控告鴻海。

在破產法院的訴狀中，Lordstown指控鴻海詐欺，並一再違反承諾，未能遵守對Lordstown投資1.7億美元的協議。

鴻海之前依協議投資5270萬美元，目前持有Lordstown大約8.4股權。Lordstown指鴻海不願遵守承諾，買進更多Lordstown股票，並在電動車合作發展計畫上誤導Lordstown。

鴻海曾表示，Lordstown股價跌到每股1美元以下時，違反了投資協議。鴻海尚未對Lordstown提告一事做出立即回應。

美國 電動車 鴻海 破產

延伸閱讀

昔夥伴今開戰！美新創Lordstown批鴻海詐欺、惡意違約

鴻海在美電動車合作夥伴Lordstown聲請破產保護

Lordstown聲請破產保護並尋求買主 告鴻海違約

鴻海產品有設計感 高速連接器獲紅點設計大獎

相關新聞

鴻海在美電動車合作夥伴Lordstown Motors聲請破產 對鴻海提告

路透報導，台灣鴻海科技集團的美國電動車合作夥伴Lordstown Motors在無法解決與鴻海的投資紛爭後，在德拉瓦州法...

藍籌股公司借錢 捨銀行和債市 轉向私人信貸

金融時報報導，阿波羅（Apollo）、KKR和黑石（Blackstone）等另類資產管理公司日益增加為藍籌股公司融資的機...

瑞穗銀行擁抱生成式AI 本周開放給4.5萬員工使用

瑞穗金融集團本周將讓所有旗下日本銀行員工使用微軟的Azure OpenAI，讓瑞穗成為全日本首批採用生成式AI技術的金融...

Lordstown聲請破產保護並尋求買主 告鴻海違約

鴻海（2317）在美國電動車合作夥伴 Lordstown Motors 不堪虧損，已在德拉瓦州在法院聲請破產法11章保護...

「女股神」伍德再加碼台積電ADR和超微 繼續賣特斯拉

「女股神」伍德（Cathie Wood）繼續押注人工智慧（AI）相關股票，各以200萬美元左右成本加碼超微（AMD）和台...

輝達攜手Snowflake 讓企業客戶用自家數據建立AI模型

雲端數據分析公司Snowflake正與繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）結盟，要讓從金融機構、醫療保健到零售產業的客戶能夠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦