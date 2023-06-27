鴻海在美電動車合作夥伴Lordstown Motors聲請破產 對鴻海提告

路透報導，台灣鴻海科技集團的美國電動車合作夥伴Lordstown Motors在無法解決與鴻海的投資紛爭後，在德拉瓦州法院聲請破產保護並將把公司出售，該公司也對鴻海提出告訴。

Lordstown Motors是以公司所在的俄亥俄州城鎮命名，在德拉瓦州法院聲請破產法11章保護令，同時控告鴻海。

在破產法院的訴狀中，Lordstown指控鴻海詐欺，並一再違反承諾，未能遵守對Lordstown投資1.7億美元的協議。

鴻海之前依協議投資5270萬美元，目前持有Lordstown大約8.4股權。Lordstown指鴻海不願遵守承諾，買進更多Lordstown股票，並在電動車合作發展計畫上誤導Lordstown。

鴻海曾表示，Lordstown股價跌到每股1美元以下時，違反了投資協議。鴻海尚未對Lordstown提告一事做出立即回應。