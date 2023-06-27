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藍籌股公司借錢 捨銀行和債市 轉向私人信貸

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
包括黑石集團在內的另類資產管理公司，為藍籌股公司融資的情形日益增加。路透
包括黑石集團在內的另類資產管理公司，為藍籌股公司融資的情形日益增加。路透

金融時報報導，阿波羅（Apollo）、KKR和黑石（Blackstone）等另類資產管理公司日益增加為藍籌股公司融資的機會，有別於過去主要放貸給較小或風險較高的公司，這是因為企業尋求新的資金來源，以協助抵消利率攀升和經濟放緩的影響。

這些交易，包括本月與AT&T和PayPal宣布的兩項交易，凸顯出私人信貸行業能協助企業繞過傳統銀行和債券市場籌資，影響力正在擴大。

這種變化是私人信貸籌資狂潮下的自然產物，讓經理人有錢可以放貸。

此外，過去五年，大多數主要的私募股權基金都收購或投資了保險公司，吸進數千億美元的保費可進行投資。阿波羅的Athena累積了近2,600億美元的資本，約占阿波羅的近半資產。KKR在2021年買下Global Atlantic的多數股權，當時為該集團增加了900億美元的資產。Carlyle在2018年向AIG在2018年向AIG買下再保險公司Fortitude Re不到五分之一的股權，儘管去年達成減持協議，但Carlyle的資產增加大約500億美元。與此同時，黑石透過旗下保險解決方案部門代表Corebridge進行投資。 

各州監管機構為保護投保人，要求保險公司必須將投資放在有投資級評等的債券。

但不同於傳統保險公司，另類資產管理公司的經理人更願意費神設計交易，求取高於傳統投資級公司債大約5.5%報酬率的更佳收益。

這些交易通常是讓公司把部分資產轉移到子公司或特殊目的公司（SPV）。然後以此籌集優先股或借債，給母公司帶來可用於日常營運的現金。評級機構看待優先股通常比普通貸款的標準寬鬆，而母公司不必在負債表上揭露SPV的籌資，這樣就不會影響到公司的信用評級。

資產 保險 信貸

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