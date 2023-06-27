國際油價上漲 俄流產兵變影響不大 鎳價跌近10個月低位

國際油價周一小幅走高，因為美元走軟使大宗商品對進口商更具吸引力，而市場迄未受俄羅斯國內兵變的影響。隨著消費者和投資人因應最大生產國印尼新一輪新增供應，倫敦鎳價跌至近十個月來最低。黃金小漲，投資人評估地緣政治不確定性上升和經濟衰退信號。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價小幅上漲

油價小幅走高，莫斯科在瓦格納集團領導人普里格津領導的兵變結束後恢復平靜，投資人密切關注俄羅斯是否會出現更多動盪的跡象。儘管俄羅斯是主要的OPEC+產油國，但油價沒有受到兵變影響。

標普全球副董事長Daniel Yergin在吉隆坡的一次會議上說，「目前主導石油市場的是經濟，而非地緣政治」。

8月交割西德州中級原油（WTI）原油期貨上漲21美分，結算價報每桶69.37美元；8月布蘭特原油期貨上漲33美分，結算價報每桶74.18美元。

鎳價跌至近十個月來最低

倫敦金屬交易所(LME)鎳價一度下跌5.2%至20,200美元，中國經濟疲軟，也引發了對工業金屬整體需求前景的疑慮。

鎳是LME今年表現最差的金屬，需求降溫與產量激增共振，推動鎳價下跌32%。法國巴黎銀行高級大宗商品策略師David Wilson上周在電郵報告中稱，今年以來，印尼的供應成長了近50%，進一步擴產料將推動市場進入長達數年的供應過剩局面。

銅價變動不大，LME銅期貨漲0.1%，報每噸8,397.50美元，銅價上周下跌2%。

黃金微漲

黃金微漲，俄羅斯總統普亭發表談話，抨擊瓦格納「叛國者」，普里格津最終結局尚難逆料。

摩根士丹利分析師Amy Sergeant等人在報告中表示「金價似乎正在試圖同時消化多種可能的結果，利率上升帶來下行空間，而通膨和成長風險又帶來上行空間」。

花旗集團策略師Aakash Doshi等人在報告中表示，技術面疲軟之下，金價可能跌至1,875-1,880美元區間，但不太可能跌破1,800美元。

紐約時間下午5:00，黃金現貨上漲0.1%，報每英兩1923.26美元；紐約商品交易所黃金期貨上漲0.2%，報1933.8美元。