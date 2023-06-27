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台積電ADR跌1.8% 較台北交易溢價8.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一下跌1.8%，收在100.11美元，較台北交易股票（2330）溢價8.3%。費城半導體指數同日上漲0.3%。

美國科技股周一下挫，美國公債上漲，投資人逢高獲利了結，也棄守對Fed今年降息的押注。

道瓊工業指數跌12.72點，跌幅0.04%，收在33,714.71點；標普500指數下跌19.51點，跌幅0.5%，報4,328.82點；那斯達克綜合指數跌156.74點，跌幅1.2%，報13,335.78點。

台灣加權股價指數周一下跌143.16點，收在17,059.24點，台積電跌1.2%收在574.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 135.51 +0.81 126.00 7.55

中華電 CHT 123.87 -0.80 124.00 -0.11

台積電 TSM 621.56 -1.77 574.00 8.29

聯電 UMC 50.11 +2.49 53.30 -5.99

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 美國

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