美科技股下跌 投資人獲利了結 棄守對Fed今年降息押注

美國科技股周一下挫，美國公債上漲，投資人逢高獲利了結，也棄守對Fed今年降息的押注。

道瓊工業指數跌12.72點，跌幅0.04%，收在33,714.71點；標普500指數下跌19.51點，跌幅0.5%，報4,328.82點；那斯達克綜合指數跌156.74點，跌幅1.16%，報13,335.78點。

美股開盤大多走高，但在達拉斯聯邦準備銀行公布6月德州調查顯示商業活動出現萎縮後，股市回吐漲幅。

成長股帶給大盤最大拖累，Meta 、Alphabet和特斯拉都大幅下跌。能源、房地產和原材料類股漲幅被科技和通訊類股以及非必需消費品類股下跌所抵銷。

美股上周回落，Fed主席鮑爾表示未來可能會進一步升息，科技股權重較大的那斯達克綜合指數結束八周連漲走勢。

美國10年期公債殖利率周一收在3.719%，低於上周五的3.737%。

Northwestern Mutual Wealth Management 經理人Matt Stucky說：「考慮到這一波漲幅之大，尤其是相對於其他投資領域而言，在中短期內有所回調是應該的。」他說，在鮑爾上周警告美國可能需要在今年再升息一次或兩次後，投資人終於放棄對Fed今年降息的押注。投資人如今更加擔心，決心抑制通膨的中央銀行將繼續推高利率，進而可能破壞脆弱的經濟。

此外，本周是第2季最後一周，距離財報季還有幾周。投資人說，這促使對今年迄今為止大漲的成長股獲利了結。

前美林交易員、Sevens Report通訊的創辦人Tom Essaye寫道，俄羅斯的政治衝突可能不會對市場產生太大影響，「展望未來，顯然這給世界注入了更多的地緣政治不確定性，但只要大宗商品價格不飆升，市場將在很大程度上忽視俄羅斯的政治動盪」。

能源股漲2.2%，漲幅居前。油價上漲，投資人在對全球需求成長的疑慮和未來供應干擾之間尋求平衡，而俄羅斯的政治不穩定可能會加劇供應干擾。

輝瑞跌3.7%，這家製藥商表示，由於臨床研究中患者的肝酶升高，將停止開發一種實驗性肥胖症和糖尿病藥物。

Alphabet 跌3.3%，瑞銀將該股評級下調至「中性」。特斯拉急挫6%，高盛將投資評級下調至「中性」。

電動汽車製造商Lucid Group 和Aston Martin達成協議後上漲1.5%，Lucid將獲得Aston Martin 3.7%的股份。

郵輪營運商嘉年華（Carnival）大跌7.6%，該公司預測的第3季獲利低於華爾街預期。