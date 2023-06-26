晶片需求疲軟 三星Q2利潤恐暴跌99.3%

日圓作為「安全貨幣」的地位正在動搖。在美國地方銀行相繼破產等金融動盪越來越顯著的背景下，為了避險而買入日圓的動作已不能長期持續。與同樣被視作安全貨幣的瑞士法郎（瑞郎）相比，日圓處在歷史最低位。日本由於貿易赤字及長期的低利率政策，日圓的地位不斷下降。

2023-06-26 18:43