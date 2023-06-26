晶片需求疲軟 三星Q2利潤恐暴跌99.3%
集微網消息，據韓媒KoreaHerald報導，由於存儲晶片市場低迷，預計三星電子晶片部門、SK海力士2023年二季度還將虧損，延續一季度以來的虧損狀態。
根據韓聯社研究機搆Yonhap Infomax的預測，三星電子二季度的營業利潤預計為1004億韓元，同比降幅高達99.3%。三星負責晶片業務的部門，預計將會出現3~4萬億韓元的運營虧損，該部門一季度的虧損高達4.58萬億韓元。
由於全球經濟不景氣、疫情後需求下降等因素影響，存儲晶片行業自2022年四季度以來經歷了嚴重的下滑，DRAM、NAND產品價格已低於成本。三星電子2023年一季度的利潤創造了14年以來的最低值。
SK海力士2022年第四季度虧損1.89萬億韓元，2023Q1虧損3.4萬億韓元，預計該公司今年二季度還將虧損大約2.86萬億韓元。
分析師表示，隨著各大存儲晶片原廠減產效果的顯現，以及全球需求的回升，預計晶片市場將在今年年末有所改善。此前業內人士稱，第三季度之後可以看到DRAM、NAND平均售價的回升，這將有助於削減第三季度的虧損。
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