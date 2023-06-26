Motorola推折疊雙機 台灣入列亞太區首發市場

Motorola今天在台灣發表新款折疊手機motorola razr 40 ultra與motorolarazr 40，均採用直式折疊螢幕設計，將分別於6月30日、7月14日開賣，台灣為亞太區首發市場之一。

Motorola亞太區產品總監張宗翰接受中央社記者採訪表示，折疊機未來成長潛力相當高，預估到2026年整體市場規模將成長超過5倍，目前以直式折疊螢幕的接受度較高。

張宗翰分析，折疊機的定價如果低於1000美元（約新台幣3.1萬元），消費者比較願意買單；重量需低於250公克，否則會感到不方便攜帶。等到未來相關零組件供應鏈發展得更成熟，折疊手機價格有機會往下降。

根據Motorola提供的新聞資料，motorola razr 40 ultra外螢幕為3.6吋，是目前市面上外螢幕最大的直式折疊手機，可用來打字傳訊、看影片、開啟Google導航、使用電子支付等。motorola razr 40則搭載6400萬畫素主鏡頭，主螢幕為6.9吋搭配144Hz螢幕更新率。

隨著全球經濟環境低迷持續影響智慧型手機需求，市場關注焦點轉向折疊手機。研究機構TrendForce預估，2023年折疊手機出貨量達1980萬支，相較2022年1280萬支，年增率將達55%。

TrendForce指出，OLED有機材料占折疊手機OLED面板成本約23%，隨著更多材料廠商進入供應鏈競爭，價格將更具吸引力。另一關鍵材料鉸鏈的成本也從人民幣800元至1200元（約新台幣3495元至5243元）開始往下調整，折疊手機整體成本壓力將減輕，以提升消費者接受度。