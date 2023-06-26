拜登政府擴大補助範圍 要讓晶片供應鏈通通搬來美國
美國拜登政府正在擴大晶片法案（Chips Act）的補助範圍，現在提供半導體產業工具、化學材料和其他必需品的廠商，也能和晶片製造商一樣獲得補助。
華爾街日報報導，拜登政府23日發布這項新措施，旨在方便供應商也來到美國，增加全球頂尖晶片製造商到美國擴大版圖的誘因。
以台積電為例，該公司已催促美國讓支援其鳳凰城400億美元新廠的數十家供應商，也能獲得補助。
美國商務部長雷蒙多在簡報會上表示：「我們想蓋多少座晶片廠都辦得到，但現實是，我們也同樣需要提供化學原料、材料和工具等給這些晶片廠的供應鏈。」
不過，商務部官員也表示，雖然符合資格的企業範圍擴大了，但總體的補貼金額卻維持不變，可能導致決定哪家公司能獲得補助的作業變得更複雜。
雷蒙多表示，目前已有近400個團體表達對尋求補助的初步意願，計劃在美國37個州興建晶片廠。
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