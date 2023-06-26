深化與台積電關係 索尼將在日本熊本縣建立圖像傳感器新工廠
集微網消息，據Japantoday報導，索尼半導體部門負責人表示，索尼將在日本熊本縣建立一家新的圖像傳感器工廠，以加強其晶片業務，並深化與台積電的關係。
索尼半導體解決方案公司總裁清水照士 (Terushi Shimizu) 表示，索尼工廠計劃生產智能手機圖像傳感器，將建在今年計劃在日本西南部的高知縣收購的27萬平方米的場地上。
他沒有具體說明投資金額，也沒有給出建設工廠的時間表。
在此之前，索尼5月公佈了一項剝離金融部門的計劃，將其資源集中在半導體和娛樂業務上。
5月晚些時候，索尼表示將收購高知縣的一塊土地。
近年來，日本熊本縣一直在吸引大量與晶片相關的投資。台積電正在熊本縣建設一家晶片工廠，並計劃設立第二家晶片工廠。
索尼與台積電和汽車零部件製造商電裝公司成立了一家合資企業，管理第一座在建的台積電工廠。新工廠預計將為索尼和其他客戶提供晶片。
清水拒絕透露索尼將在多大程度上參與管理台積電第二座工廠。他表示希望索尼能夠在日本政府的支持下幫助運營該工廠，第一家工廠得到了同樣的支持。
索尼計劃在截至2023財年的三年內在該領域投入約9000億日元的資本支出，預計未來三年也將保持相同的投資水平。
近年來，中美之間的緊張關係不斷加劇，日本一直在加強其在半導體行業的影響力。去年，豐田汽車、索尼和其他六家日本公司成立了半導體合資公司Rapidus Corp，Rapidus計劃在五年內大規模生產2奈米技術製程的晶片。
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