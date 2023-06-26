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自動續訂易成陷阱 英民團：應立法禁止

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
英國消費者組織指出，愈來愈多企業提供免費訂閱來吸引用戶，並將取消訂閱流程設計得相當複雜。（網路截圖）
英國消費者組織指出，愈來愈多企業提供免費訂閱來吸引用戶，並將取消訂閱流程設計得相當複雜。（網路截圖）

自動續訂成為陷阱！英國消費者組織指出，愈來愈多企業提供免費訂閱來吸引用戶，並將取消訂閱的方式設計得相當複雜，消費者就被半強迫付費。對此狀況，民團呼籲，政府應立法全面禁止「自動續訂」，應讓民眾自由選擇使否訂閱，減少糾紛發生。

自動續訂常成陷阱

BBC》報導，許多App或會員資格有自動續訂的設計，如果民眾忘記取消訂閱，軟體就會幫忙自動續訂，就算刪掉軟體也會被迫付費。根據英國消費者監督機構的說法，國內民眾每年花了數億元英鎊，在沒有使用的軟體上。

這就是常見的「訂閱陷阱」，不僅是各式各樣的小型App採用這種花招，許多著名科技公司也有相同的狀況，如電商巨頭亞馬遜的Prime會員資格就被點名說，「取消亞馬遜會員訂閱的過程相當繁複」。

CNN》報導，亞馬遜甚至因此遭到美國聯邦貿易委員會起訴，指控該店商透過「欺騙性」的介面設計，誘導用戶訂閱Prime會員。貿易委員會指出，亞馬遜取消訂閱的流程宛如迷宮，旨在阻止消費者退訂。

應立法全面禁止

民眾更指出，現在有愈來愈多企業會先提供一段免費的試用期，或者折扣來吸引用戶訂閱，如果他們忘記在試用期結束後，取消訂閱的話，恐怕每個月的帳單都會增添一筆花費。

然而，「Enders Analysis」的研究分析師哈魯布絲克基表示，自動續訂是相當節省成本、且成功的商業模式，對企業而言，客戶只要喜歡產品就能自動續訂，不需要花費任何額外成本，也體供客戶更方便的體驗。

對此，英國政府表示，目前已經在訂定相關法規，確保「消費者獲得公平的交易」。消費者諮詢企業政策與宣導執行主任普頓呼籲，政府應更全面禁止「自動續訂」，讓民眾可以在試用結束後，自主選擇要不要訂閱，而非還要主動申請退出訂閱。

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