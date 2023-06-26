美頁岩油氣生產無成長 未來恐來不及應付需求

達拉斯聯邦準備銀行調查顯示，第2季轄區內約150家油氣景氣呈現零成長，可見受行情下跌影響，美國頁岩油氣業不願增產。隨著全球對石油需求增加，此現象令人憂心。

這是該區2020年即疫情爆發以來最差表現，當時油價暴跌，迫使業者大舉裁員並關閉鑽井。上周五，油田服務商 Baker Hughes所統計，全美鑽井數已連續八周下降。

達拉斯聯邦準備銀行資深研究員和顧問普蘭特（Michael Plante）說：「油氣價格疲弱和高成本導致第2季的油氣業景氣停滯不前。」

美國天然氣價格已從去年每百萬英國熱能部單位（BTU）6美元以上跌為不到3美元。國際油價基準布蘭特原油上周五報每桶74美元，較去年同期下跌逾1/3。

據滙豐（HSBC）估計，今年一般生產商需要每桶66美元的油價才能達到收支平衡，但對多數開採業者商仍無利可圖。

不過，美國石油產量仍在上升，據能源資訊署（EIA）估計，受到西德州和新墨西哥的二疊紀盆地（Permian Basin）充沛產量的推動，今年可能達到新高峰。

金融時報指出，這些產量反映的是幾個月前的鑽井決策，當時油價較高。從後來鑽井活動下降來看，產量增加只是一時的。頁岩油氣產量需要更多鑽井來維持平穩的產量，而新產量往往需要數月時間才能開始生產。

隨著全球對石油需求增加，美國生產不見成長的現象令人憂心，因為美國向來是新增供給的主要來源。