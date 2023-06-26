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原油期貨止跌 盤初勁揚逾1% 因俄政局不穩定

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價逆轉過去一周的跌勢，周一（26日）盤初勁揚逾1%，此時投資人權衡俄羅斯發生瓦格納試圖「叛變」事件的影響，但對全球經濟減緩的疑慮依然存在。

在台灣時間26日清晨約7時左右，西德州8月原油期貨上漲1.23%至每桶70.01美元，此前一周周線重挫近4%；布蘭特原油8月期貨上漲1.26%至每桶74.78美元。

由普里格津（Yevgeny Prigozhin）率領的瓦格納集團針對俄羅斯總統普亭長期統治發動的「起義」戲劇性落幕後，俄羅斯陷入恐怖的平靜中，不過這種不穩定的局面可能會進一步產生影響。

能源顧問公司Rystad Energ副總裁里昂（Jorge Leon）在報告中表示：「俄羅斯內部發生軍事問題，增加了有限的油價壓力，此時莫斯科有高度的緊張壓力。然而，我們認為有關於俄羅斯內部不穩定的地緣政治壓力已經增加。」

然而，其他地方的市場正顯示出經濟衰退訊號，取代先前通膨帶來的痛苦，此時投資人接受日益緊縮的貨幣政策，以及相關政策對經濟成長帶來的威脅，尤其是在歐洲。

在紐約交易的原油價格今年來下跌約13%，聯準會激進的貨幣緊縮行動與中國大陸疲弱的復甦不利原油需求展望。另外，儘管俄羅斯面臨西方制裁，但原油生產依然具韌性，也增添原油價格壓力。

俄羅斯 油價 經濟衰退

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