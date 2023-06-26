日圓軟腳 恐一路弱到10月

日圓兌美元上周貶破143日圓價位後，日本當局加強口頭干預，也引發市場更加揣測日本政府出手干預匯市的可能性。專家認為，日圓匯價本周可能加速貶值，疲軟態勢將維持到至少10月，將加重對日本企業的打擊，也牽動日韓經濟競爭力消長。

日圓兌美元匯價上周貶破143日圓，為去年11月來首見，23日收貶0.4%至143.70日圓兌1美元，日圓兌歐元匯率也已觸及15年來新低的157日圓，原因包括美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）將繼續升息，還有全球衰退憂慮推升美元需求。

共同社報導，分析師認為日圓的頹勢未來幾個月可能難以扭轉，至少要等到金融市場確信Fed和ECB都將暫緩升息。顧問公司Market Risk Advisory研究員深谷幸司表示：「日圓兌歐元、和兌美元預料將維持在目前水準，一直要到10月趨勢反轉，日圓才會升值。」

一些分析師說，若是日本的通膨變得更根深柢固，日圓走弱可能會促使日本銀行（央行）調整貨幣政策。SMBC日興證券首席經濟學家丸山義正指出，有人認為日銀接受弱勢日圓的部分原因，是能拉抬股市，但這也會提高成本、加強擠壓經濟，Fed的鷹派立場可能維持日圓疲軟，因此市場應防備日銀7月終結日債殖利率曲線管控（YCC）政策的可能性。

不過，彭博資訊策略師認為，日銀可能9月才會調整貨幣政策，日圓本周可能加速貶值。

日圓貶值已影響整體經濟與企業獲利。深谷幸司說：「日圓兌美元匯率維持在140日圓左右已讓許多日企感到頭痛，尤其是進口商。通膨可能放緩，但相對物價還是很高，嚴重打擊日本家庭。」

韓國前鋒報報導，日圓貶值也造成南韓憂心經濟與出口競爭力受損。許多南韓民眾已利用日圓貶值的機會赴日旅遊、或大買日圓，南韓電子零件、藥品及汽車等產業的出口商也感受到競爭力下滑。