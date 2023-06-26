好市多熱狗T恤網路爆紅

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

好市多（Costco）招牌的1.5美元熱狗套餐不只是一套物超所值的美味餐點，也是該公司神話的目標、抗通膨的指標，還有創作者以此設計T恤，近來在TikTok上爆紅，顯示好市多這項套餐主打的「平價」賣點大為成功。

CNBC報導，若在Google上搜尋「Costco hot dog shirt」，將看到數十家業者都在販賣印有好市多熟食部招牌熱狗圖樣的T恤。

這種樣式的T恤會在網路上爆紅，要歸功於一個TikTok帳號「Eaton Print Shop」。經營該帳號的創作者雅各3月開始每天發一張新圖，「直到靈感用光」。

他談到創作好市多熱狗圖時說：「我突然有個靈感想畫它，因為我從沒看過任何人畫過。我從網路找幾張照片，然後就畫出了這張圖。」他把這張圖上傳到他的TikTok帳號後爆紅，已蒐集近200萬次點閱和超過24萬個讚，以及一大堆留言。

雅各說他後來賣出數百件T恤和這幅畫作，感謝網友們捧場，他認為民眾想穿這件熱狗T恤，是因為認為好市多是站在自己這一邊。

好市多執行長傑利尼克轉述創辦人辛尼格對他說過的知名話語。當年傑利尼克向辛尼格反映利潤太低、不利經營時，辛尼格對他說：「如果你敢讓那該死的熱狗漲價，我就殺了你。」

好市多 TikTok 套餐

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