新興股市值 2030超越美股

高盛公司（Goldman Sachs）預測，新興市場股票市值到2030年時將超過美股，因新興市場收入成長、及投資人能更深入參與世界各地的上市股票交易。

賈德米納斯和達利等高盛分析師把經濟成長預測，轉換成股票市值預估，總結認為，2030年美股市值的全球占比將降至30%左右，低於2022年的42%，新興股市的同期占比將從約27%攀升到35%，而且會繼續上升。

儘管近年先進經濟體和新興經濟體的實質國內生產毛額（GDP）成長都放慢，但收入持續趨同。高盛指出，「在我們的預測中，新興市場資本市場成長的最重要基本動能，是企業資產的股權化、資本市場深化、以及金融發展所帶動的去中介」。

高盛預期，印度股市市值的全球占比將跳升最多，從去年的不到3%升至2050年的8%，中國大陸股市的比率將從10%升至15%。報告預測，到2050年時，全球最大的五個經濟體將是中國大陸、美國、印度、印尼和德國。