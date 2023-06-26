外企在陸投資 採孤島策略

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

隨著美中緊張升高，愈來愈多西方企業採取「孤島」策略，把部分業務留在中國大陸，針對中國大陸市場及其他國家建立平行式供應鏈，以降低美中關係緊張所衍生的風險，若中國大陸業務出問題，也不致波及全球業務。

華爾街日報（WSJ）報導，德國福斯汽車（Volkswagen）計劃將該公司與中國大陸業者合作開發晶片的業務留在中國大陸，以免美國採取進一步管制措施時受到不利影響。

福斯汽車軟體子公司去年投資中國大陸地平線機器人公司10億美元，還斥資約14億美元與中國大陸業者成立合資公司，占60%股份，生產節能晶片，以提高福斯在大陸市場的競爭力。開發的技術只在中國大陸應用。

日本衛浴產品業者驪住（LIXIL）正重新組建供應鏈，在中國大陸及美國銷售的產品分別在本地製造。創投基金紅杉資本將在2024年3月之前，完全分離美中兩地的業務。

「孤島」策略的目標在於仍保留中國大陸據點，維持當地業務。中國歐盟商會對480家會員的最新調查顯示，27%的受訪者表示在過去兩年間已將總公司與中國大陸的業務脫鉤，比一年前提高七個百分點，作法包括單獨為中國大陸市場開發資訊或資料儲存科技。

西方企業採取這套策略除了考慮美中關係，也是為了更能反應中國大陸市場的變化，且更能防禦當地同業的競爭。

北京當局採取更嚴格的數據安全規定，要求在中國大陸營運的西方企業不得把數據移往國外，使Salesforce在中國大陸不使用自己的數據中心，與阿里雲合夥，提供軟體服務，從而切開全球和中國大陸業務。

福斯 美國

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