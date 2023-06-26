巴拿馬運河設限 衝擊貨運

由於持續乾旱導致水位偏低情況下，巴拿馬運河25日起限制大型船舶通行，部分貨櫃船的貨運量將因此減少約40%，推高貨櫃運輸成本，並衝擊美國農業、能源到零售等重要產業。這也顯示乾旱正威脅這條百年航道的未來。

CNBC報導，巴拿馬運河多年來一直在與乾旱奮戰，且旱情一直在惡化，外界日益擔憂水位過低，也擔心當局考量採取的步驟。至少已有四家航運商從6月1日起，針對每只貨櫃加收300~500美元，以因應巴拿馬運河當局收取的淡水附加費。隨著限制愈來愈嚴格，更多海運商可能跟進。

美國的託運人和產業分析師不只擔憂這筆費用所帶來的衝擊，也憂慮巴拿馬運河水位下降所引發的船隻壅塞，可能推升未來的航運成本，且另尋替代貿易通道會增加航運時間。每年有40%的美國貨櫃運輸通過巴拿馬運河，共運輸約2,700億美元的貨物。

巴拿馬運河管理局局長瓦斯奎說，在實施船舶限制前，美國貨主已改用較小的船隻，因為在美國大型港口嚴重壅塞後，貨主改以較小的船隻進入替代港口。

OL USA公司執行長貝爾說，巴拿馬運河水位偏低，持續影響從亞洲運往美國東岸的貨物定價，各界無疑將必須分析環境改變對全球供應鏈長期影響。

物流成本是近年通膨的肇因，也被聯準會（Fed）主席鮑爾列為央行無法掌控的通膨壓力。美國成衣和鞋類協會總裁兼執行長拉瑪說，巴拿馬運河的費用和船隻限制，可能提高年底購物季的服飾和鞋類價格。