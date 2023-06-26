燃油車變電動車…新商機

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

民眾對電動車的興趣已達到歷來新高，去年全球電動車銷量激增55%，市面上也出現一門新生意：把燃油車改造成電動車。為滿足這項需求，相關的汽車修配廠和售後服務市場均大幅成長。

EV West公司創辦人兼執行長布林姆說：「這輛1976年的BMW 2002，富有駕駛樂趣但馬力不足。這位特殊的客戶決定進行我們所謂的『徹頭徹尾的』改造，使用了特斯拉550匹馬力的驅動裝置。」

布林姆在加州聖地牙哥開設的改裝廠，是把燃油車改裝成電動車的先驅之一，訂單已排到四、五年後。他說：「現在投入電動車，如同在1990年代涉足電腦產業…我們希望，這項朝永續燃料的轉型，對汽車文化和汽車愛好者來說是有樂趣且令人振奮的。」

除了改裝廠，喜歡自己動手改造汽油車的社群也在快速成長。電動車的複雜程度可能讓人視為畏途，但未阻止年僅14歲的少女法納姆。她三年前入手一輛1976年的保時捷914，在她的YouTube頻道記錄把這輛車改造成電動車的過程。

她日前為這輛車上底漆，並準備重建。她和父親在改裝這輛車時，獲得保時捷914網路社群的大量協助。

電動車零件的售後服務市場發展興旺，支持法納姆等想自己打造電動車的人士。無論是通用和福特，都提供電動車改裝的零組件，其他公司也投入這塊市場。

社群 保時捷

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