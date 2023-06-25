嚴重乾旱恐影響巴拿馬運河的未來 並推高物流成本

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經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
巴拿馬運河當局因水位偏低，從25日起限制大型船隻通行。路透
巴拿馬運河當局因水位偏低，從25日起限制大型船隻通行。路透

在持續性乾旱導致水位偏低情況下，巴拿馬運河從25日起限制大型船隻的通行，部分貨櫃船的貨運量將因此減少約40%，推高貨櫃運輸成本，並且衝擊美國的農業、能源到零售等重要產業。

美國的託運人和產業分析師擔憂，運河當局額外徵收淡水附加費所帶來的衝擊。這筆因水位下降而開徵的費用已不斷攀升。2020年，運河對每趟過境徵收10,000美元的固定費用，並按船舶承載能力加收一定百分比的通行費，最低為1%、最高為10%。

巴拿馬運河多年來一直在與乾旱奮戰，且旱情一直在惡化中。如今外界日益擔憂水位過低，也擔心當局考量採取的步驟。至少已有四家航運商從6月1日起，針對每只貨櫃加收300~500美元，以因應運河當局收取的淡水附加費。隨著限制愈來愈嚴格，更多海運商可能跟進。

巴拿馬運河水位下降所引發的船隻壅塞，並促使更多小型船隻通過運河，導致像LNG Allies等美國產業公會組織擔心，未來運河壅塞的情形和航運成本上升，以及另尋替代貿易通道會增加航運時間。每年有40%的美國貨櫃運輸通過巴拿馬運河，總共運輸約2,700億美元的貨物。

巴拿馬運河管理局局長瓦斯奎說，在祭出航運限制之前，美國的貨主已改用較小的船隻，原因是美國大型港口嚴重壅塞，使用較小的船隻可進入替代港口，例如阿拉巴馬州的莫比爾。

OL USA公司執行長貝爾說，巴拿馬運河水位偏低，持續影響從亞洲運往美國東岸的貨物定價，環境改變如何影響全球供應鏈，的確是一項需要分析的長期議題。

物流成本是近年來通膨火熱的主因，聯準會（Fed）主席鮑爾也說，央行無法掌控這項通膨壓力。美國成衣和鞋類協會總裁兼執行長拉瑪說：「巴拿馬運河的費用和船隻限制，可能意味著美國消費者在年終購物旺季面臨更高昂的服飾和鞋類價格。」

巴拿馬運河 美國 通膨

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