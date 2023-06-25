不愛256GB、新機？日本趨勢與全球不同 這「3特點」iPhone最受歡迎

集微網消息，據雅虎新聞報導，根據IDC的最新數據，2023年一季度日本手機市場中蘋果iPhone市佔率已達到53.8%，穩居第一的位置。綜合其它研究機構的數據，進入2023年以來，iPhone在日本的份額也首次上升到了50%以上。

統計顯示，受大環境經濟、日元匯率等因素影響，日本銷售的iPhone以小容量64GB、128GB為主，佔比高達80%，這與全球趨勢不同；並且消費者並不願意購買最新的iPhone 14系列，反而偏向購買舊款機型以及iPhone SE。在全球其它地區，256GB容量的iPhone是主流。

2023年一季度，日本地區傳統手機及智能手機出貨量同比下降23.6%至775萬部，其中智能手機出貨759萬部。按照操作系統劃分，蘋果iOS同比下降13.1%至417萬部，Android系統機型同比下降33.6%至342萬部。報告中還表示，日本地區安卓手機的庫存壓力十分大。

圖／集微網

分品牌來看，蘋果以53.8%的佔有率居首，夏普佔比12.9%排名第二，FCNT佔比8.1%排名第三，京瓷佔比7.5%排名第四，三星佔比5.9%位居第五。

IDC表示，考慮到2022年市場比較強勁造成基數大，今年的智能手機市場表現並不壞。然而，由於大部分銷售機型是小容量或者低規格機型，因此如果這種情況持續下去，會影響手機廠商的盈利能力。總之，日本的智能手機市場特立獨行，與全球其它地區的趨勢有很大不同。