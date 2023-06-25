2022年三星專利申請量仍在南韓居冠 申請量卻削減近一半

集微網消息，據知識產權權威媒體IAM報導，三星電子2022年提交了12437件申請，緊隨其後的是三星顯示（Samsung Display），共提交了4347份申請。LG電子以3408份申請位居第三。

三星電子業務在2018年至2020年期間一直強勁且穩定地排名第一，但其申請量從2020年的26787件下降到2021年的24250件，2022年幾乎減半。2021年至2022年間三星顯示的專利申請量增長50%，但截至2022年底，其申請量削減了近一半。

儘管2022年僅提交了12437項，三星電子自2018年以來共提交了114969項專利申請。在三星顯示公司共提交的32996項專利申請中，有去年提交的4347項專利申請。LG電子和LG化學在2018年至2022年五年期間的申請總量中排名第二和第三，分別提出了63645件和33191件申請。但前者去年僅申請了3408項專利，而後者則為854項。

報導稱，儘管2022年申請量有所下降，但三星電子在2018年至2022年間申請的專利數量是其他南韓公司的近兩倍。儘管申請量呈大幅下降趨勢，但隨著企業持續加大研發力度，以及對汽車光檢測和測距等尖端技術不斷投資，南韓的專利數量可能會出現轉折點。