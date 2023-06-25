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馬斯克：與祖克柏的鐵籠決鬥「有可能真的」舉行

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
馬斯克（右）說，與祖克柏的決鬥賽事有可能真的舉行。美聯社
馬斯克（右）說，與祖克柏的決鬥賽事有可能真的舉行。美聯社

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在推特上表示，他與Meta執行長祖克柏的鐵籠決鬥「有可能真的」舉行。

彭博資訊報導，在馬斯克日前約戰祖克柏、祖克柏回嗆「給我地點」後，馬斯克24日在推特群聊服務Space中說：「我還沒有開始訓練，如果這場格鬥舉行，我將展開訓練。」

馬斯克提議的決鬥地點是在「拉斯維加斯八角籠」（Vegas Octagon），該場地是美國終極格鬥冠軍賽（UFC）設於賭城的封閉式擂台。

CNBC報導，終極格鬥冠軍賽（UFC）執行長懷特說，他與這兩位億萬富豪就這波社群媒體爭端交談過，祖克柏先問：「他（指馬斯克）認真？」當懷特就此事聯絡馬斯克時，馬斯克則回應：「沒錯，我非常認真（dead serious）。」

懷特說，他已在「初期規劃」要怎麼安排這場決鬥，並且迅速展現他對這場可能決鬥所能創造效益的振奮之情，「這將是求全球史上規模最大的決鬥，勝過以往舉辦過的賽事。」「將打破按次收視付費的所有紀錄。」

懷特說，UFCn賽事的按次收視費用標準為80美元，但若是馬斯克和祖克柏決鬥，他會收100美元。

他也說，馬斯克和祖克柏之間的決鬥，可望輕鬆打破原先的紀錄。過去按次收視付費的銷售紀錄是2017年拳王梅威瑟和UFC冠軍麥葛雷格拳賽的超過6億美元。據報導，梅威瑟勝出後，抱走2.75億美元，麥葛雷格也獲得8,500萬美元。

馬斯克是全球首富，祖克柏為全球第十大富豪，兩人的身家合計3,400億美元。懷特說：「我想收入會是（梅威瑟對上麥葛雷格賽事）的三倍，這場決鬥的效益沒有上限。」

不過，這兩位億萬富豪可能不想透過這場決鬥賺錢，懷特說，兩人可能把收益捐給各自選定的慈善機構。

馬斯克 祖克柏 美國

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