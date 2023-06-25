歐盟在矽谷開設辦事處以對抗美國科技：我們都想分一杯羹

集微網消息，據eeNews報導，歐盟在矽谷開設了第一個辦事處，專員布勒東（Thierry Breton）負責解決歐盟與美國圍繞數據和人工智能的技術關係的各種問題。

他說：「我很高興今天來到矽谷這個全球數字技術和創新中心，正式為位於舊金山的新歐盟辦事處揭幕」、「我們在這裡的存在體現了我們對加強跨大西洋技術合作和推動全球數字化轉型的承諾」。

他今天將與輝達、OpenAI和Anthropi以及Google和Meta的首席執行官會面。

「我來到加州是為了解釋新的歐洲框架，並幫助美國科技公司為此做好準備。我來這裡也是為了揭穿有關歐洲技術方法的一些神話，並分享一些關於我們在大西洋兩岸有多少共同點的想法」。

在美國《降低通脹法案》和《晶片法案》引發貿易摩擦之後，人工智能和數據成為關鍵問題。「一場全球科技競賽正在上演，我們都想分一杯羹」，他說。

「我們知道，一些大型在線平台利用其主導地位，為自己的產品和服務提供不公平的優勢，並阻礙競爭對手開展業務、創造附加值和就業機會。人工智能引發了對偏見和歧視、隱私、安全、社會監控的廣泛擔憂。 這就是數字空間的情況」，他說。

「我們無法阻止創新——我們也不想這樣做。因為技術也等於進步和機會。技術一直在對我們的社會進行『壓力測試』。現在是扭轉局面的時候了。這就是我們在歐洲所做的事情，歐洲是最大的一體化民主數字市場，擁有超過4.4億公民」。

他指出，美國和歐盟正在採取不同的方法來應對技術挑戰。

「雖然美國正在製定解決技術帶來的深刻社會和經濟問題的答案，包括加州人工智能法案或蒙大拿州禁止TikTok等州級舉措，但在歐洲，我們正在以 一個大陸運行著。所有在歐洲運營的公司——包括美國公司——很快將不得不在歐洲各地應用我們關於人工智能、在線平台和數據的新規則」。

歐洲反創新嗎？

布勒東說：「我們在歐洲的工作，特別是在人工智能方面的工作，引起了很多關注——包括在美國——這是可以理解的，因為我們是世界上第一個制定人工智能規則的司法管轄區」。「有些人試圖將這些努力描述為反創新。 我不知道這些是否是拖延戰術，或者他們根本沒有閲讀我們提案的細則。我們正在接近終點線，因為最終法律將在年底前通過」。

「《人工智能法案》遵循基於風險的方法，僅在嚴格必要的情況下進行監管：當歐盟公民的安全和基本權利受到威脅時。它為人工智能開發者提供了一個清晰且可預測的法律框架，並最終促進對人工智能的信任，讓消費者、企業和整個社會能夠自信地使用和投資創新」。

「我對矽谷的訪問是我努力解釋即將出台的歐洲人工智能規則的一部分，並與人工智能開發人員合作，通過人工智能協議來預測這些規則的實施」。

歐洲反對美方嗎？

歐洲認為在組織其數字空間方面領先了一步，部分原因是在整合數字單一市場方面還需要迎頭趕上。

「通過《數字服務法》和《數字市場法》，歐洲已成為世界上第一個在線平台不再受益於免費通行證並制定自己規則的司法管鎋區。它們現在是像金融機構一樣受到監管的實體」，他說。

「這些規則並不針對任何人。它們是為了一個更安全的網絡環境，仇恨言論和網絡欺淩沒有容身之所。適用於沒有假冒或危險產品的在線市場。為了公平競爭，大型系統性平台不會濫用其看門人地位。遵守歐洲規則並不是一種懲罰。這是進入我們歐洲單一市場的機會」，他說。

歐洲是保護主義盛行嗎？

歐洲的目標是發展中立的雲服務和數據基礎設施，但歐洲開放公共和工業數據的新規定被描述為保護主義。

「我們的歐洲數據戰略是釋放大量大數據，並製定如何共享、存儲和處理這些數據。這將使所有企業受益——歐洲、美國和其他國家。他們將能夠輕松、安全地共享和交換數據。他們將能夠使用物聯網數據來開發創新服務。他們將能夠提供新的雲服務。」

「這些機會伴隨著一系列規則：在雲服務之間切換或用戶想要與第三方共享數據時沒有鎖定，充分尊重我們公民控製其數據的權利，並且能夠依 安全的雲服務。它們適用於每個人。自信不是保護主義」，他說。

「老實說，美國公司真的有理由抱怨他們在歐洲不受歡迎嗎？他們收集和使用歐洲人的個人數據難道沒有幫助他們成為科技巨頭嗎？他們不是通過在一些最好的全球網絡基礎設施上沖浪來在歐洲提供服務嗎？」他說。

半導體供應鏈一直是合作的關鍵領域。

「我很高興地說，歐盟和美國在降低供應鏈風險方面正在取得巨大進展」，他說。

「在半導體方面，我們與美國和歐盟晶片法案齊頭並進。在網絡安全方面，我和馬約卡斯部長在政治層面發起了歐盟-美國網絡對話，我們歐洲已經開始將高風險供應商華為和中興從我們的5G網絡中剔除」。